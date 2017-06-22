Истребители НАТО, приблизившиеся к борту Шойгу, оказались польскими

Как сообщает RMF 24, истребители НАТО F-16, которые пытались сопроводить самолёт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, принадлежат польским ВВС.

В военном командовании Польши уже подтвердили принадлежность истребителей их стране. Там также добавили, что сопровождение совершалось в соответствии со всеми процедурами Североатлантического альянса.

Напомним, что 21 июня истребитель НАТО попытался приблизиться к самолёту, на борту которого находился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в результате чего российский Су-27 был вынужден отогнать незваного гостя от борта министра обороны. Позже этот инцидент повторился.