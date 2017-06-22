СКР возбудил дело по факту смерти трёх человек от алкогольного отравления

Прошлой ночью стало известно, что в Сергиевом Посаде 11 человек отравились спиртным. Все они были госпитализированы, позднее трое пострадавших скончались.

По факту смерти жителей Подмосковья от отравления алкоголем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 ("Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Об этом сообщили в СКР.

По данным следствия, пострадавшие распивали неустановленный алкогольный напиток, принесённый одним из мужчин. Ранее инцидентом также заинтересовалась прокуратура.

Напомним, Лайф публиковал список погибших и пострадавших.