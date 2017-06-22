СКР возбудил дело по факту смерти трёх человек от алкогольного отравления

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СКР возбудил дело по факту смерти трёх человек от алкогольного отравления

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Следователи проверят смерть трёх человек после отравления алкоголем в Сергиевом Посаде. Фото:© РИА Новости/Игорь Катаев

Прошлой ночью стало известно, что в Сергиевом Посаде 11 человек отравились спиртным. Все они были госпитализированы, позднее трое пострадавших скончались.

По факту смерти жителей Подмосковья от отравления алкоголем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 ("Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Об этом сообщили в СКР.

По данным следствия, пострадавшие распивали неустановленный алкогольный напиток, принесённый одним из мужчин. Ранее инцидентом также заинтересовалась прокуратура.

Напомним, Лайф публиковал список погибших и пострадавших.

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