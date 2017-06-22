В Астрахани уволили чиновницу, раскритиковавшую пост о лечении умирающей девушки

Сотрудницу пресс-службы местного Минздрава возмутило выделение 30 млн рублей одной пациентке. По мнению Анны Любезновой, эти средства можно было бы направить на обеспечение семей жильём.

Сотрудница пресс-службы астраханского Минздрава Анна Любезнова уволена практически сразу после того, как публично выразила своё недовольство дороговизной лечения пациентки с редким диагнозом. Об этом сообщает Mash.

Ранее Любезнова написала гневный комментарий в одной из социальных сетей в ответ на просьбу больной выделить положенное по закону лекарство.

Отметим, 28-летняя Ирина Васильева с 17 лет болеет ночной гемоглобинурией. Какое-то время девушку спасало переливание крови, но потом её начали лечить редким препаратом стоимостью 2,5 млн рублей за месячный курс. Его особенность заключается в том, что с началом приёма переливание крови уже не помогает пациентам.

Астраханский Минздрав заказал лекарство для Ирины, девушка начала принимать его в прошлом декабре. В марте в бюджете закончились деньги, больше препарат не закупали. Теперь пациентка может умереть из-за отсутствия адекватной медицинской помощи.