На Украине объяснили скромный приём Порошенко в США стилем Трампа

По словам вице-спикера Рады, встреча длилась полноценные полчаса, а не несколько минут, как значится в стенограмме Белого дома.

В Киеве нашли объяснение скромному приёму, оказанному президенту Украины Петру Порошенко в Белом доме. По мнению вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, короткие встречи — стиль американского президента. Об этом политик написала в своём аккаунте в "Фейсбуке".

— Немало важных международных встреч президента Трампа продолжались именно полчаса, а то и меньше, говорят, короткие встречи — это его стиль, — написала она.

Также Геращенко отметила, что беседа двух лидеров длилась вовсе не несколько минут (о чём свидетельствует стенограмма Белого дома), а полчаса.

Напомним, в начале этой недели глава Украины провёл в Вашингтоне встречи с президентом США, вице-президентом Майком Пенсом, главой Госдепа Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

В Киеве встречу анонсировали как весьма значительную, а вот Белый дом сообщил, что Порошенко лишь ненадолго "заглянет" в Овальный кабинет. Кроме того, президент Незалежной не удостоился красной ковровой дорожки, которой обычно встречают всех мировых лидеров.