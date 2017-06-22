Гонщик Эгоист оказался рэпером и участником "Comedy баттл"

Ранее молодой человек в час пик разогнал свой BMW X5M до скорости 180 км/ч и маневрировал между другими машинами, едва избегая ДТП.

24-летний Григорий Зироян в свободное от гонок без правил время читает рэп и увлекается танцами и актёрским мастерством. Несколько лет назад Гриша пробовал себя на популярном шоу "Comedy баттл" под сценическим именем Гриша Star.

По словам Гриши, он сам пишет композиции и сам же их исполняет.

#Баста#бастамама#мама#egoiste#Grisha#Гриша#Зироян#КАЙФ#Relax#ресторан#трек#Вятка#ресторанВятка#киров#Киров#Москва#свадьба#Вятка#праздник @bastaakanoggano @timatiofficial @walterlerusse @pashuofficial @ulyanabanana @egorkreed @jahkhalib Публикация от Гриша Зироян (@egoiste_001) Дек 9 2016 в 1:22 PST

Напомним, за последнее время молодой человек прославился не только гонками днём в час пик, но и тем, что как-то раз объехал пробку по тротуару, объяснив нарушение ПДД нежеланием опоздать на тренировку. По словам Гриши, у него есть более 40 штрафов.