Песня Марии Захаровой "Верните память" прозвучала на открытии ММКФ

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Песня Марии Захаровой "Верните память" прозвучала на открытии ММКФ

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Композиция, исполненная певицей Наргиз, посвящена всем тем, кто погиб "за страну, за честь и своих".

На открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) певица Наргиз исполнила песню "Верните память", которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Песня посвящена погибшим за Родину российским военным.

Верните память,

Вернитесь сами,

Я отмолю вас всех слезами.

Земля и небо слились навечно.

Как это больно, бесчеловечно.

Этими строками начинается песня. Таким образом президент фестиваля Никита Михалков решил открыть мероприятие в честь Дня памяти и скорби 22 июня.

Лайф напоминает, что композиция "Верните память" посвящена, в частности, российским военным в Сирии. Как пояснила Мария Захарова, песня посвящается всем тем, кто погиб "за страну, за честь и своих".

— После трагедии с российским самолётом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, в душе что-то перевернулось. Трагедия стала общей и моей личной. Пришёл текст и мелодия, — рассказала автор песни.

— Мы все привыкли думать, что мир — это естественное состояние. Что это дано по праву жизни. Мы ошибались, это не так. Мир — это рукотворное явление. Эта песня — про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сегодня с вами сидели в этом зале, наслаждались жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас в Сирии, про тех наших ребят, которые никогда из Сирии уже не вернутся, — отметила Захарова на церемонии открытия кинофестиваля.

Она призвала "помнить, никогда не забывать, сочувствовать родным и близким и, самое главное, давайте жить".

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