Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций

Президент Украины назвал это действие Европейского союза "справедливым решением".

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в "Твиттере" поблагодарил Европейский союз, который сегодня принял решение о продлении антироссийских санкций.

— Я благодарен Европейскому совету за это справедливое решение о продлении санкций против России. Одновременное принятие их с пакетом антироссийских санкций, принятых в США, показывает трансатлантическое единство и солидарность в противостоянии агрессору и защите территориальной целостности Украины, — написал Порошенко.

Напомним, сегодня Европейский союз принял политическое решение о продлении экономических санкций "из-за недостаточного выполнения минских соглашений". В ближайшее время будет запущена официальная процедура. При этом Соединённые Штаты санкции в отношении России пока не продлили.