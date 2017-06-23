Свалка в Балашихе перестанет работать 23 июня в 6 часов утра

С этого часа должны быть приостановлены приёмка отходов на полигон и обеспечены меры по ограничению въезда грузовиков на его территорию.

Работа мусорного полигона Кучино будет приостановлена утром 23 июня, в 6 часов утра. Об этом сообщается в решении, которое опубликовала администрация городского округа Балашиха.

С этого времени на полигон будет прекращён приём бытовых и коммунальных отходов. Также предписано ограничить проезд грузовиков на территорию свалки и установить указатели маршрута объезда полигона.

Напомним, общая площадь свалки превышает 50 гектаров, а всего в 200 метрах от неё находится деревня Фенино. Как информировал ранее Лайф, на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители пожаловались, что их дома находятся рядом с огромной свалкой, куда регулярно завозятся отходы.

Позднее глава государства потребовал, чтобы полигон был закрыт в течение месяца. Со своей стороны губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение о незамедлительном закрытии свалки.