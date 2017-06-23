Арабские страны потребовали от Катара закрыть телеканал "Аль-Джазира"

Стали известны условия, на которых арабские страны готовы восстановить дипломатические отношения с Катаром.

BREAKING: Saudi Arabia, other Arab nations demand that Qatar close Al-Jazeera, cut diplomatic ties to Iran, shutter Turkish base. — The Associated Press (@AP) 23 июня 2017 г.

Как сообщает агентство Associated Press, в списке требований значится закрытие телеканала "Аль-Джазира", разрыв дипломатических связей с Ираном, а также закрытие турецкой военной базы. При этом на исполнение всех условий Катару отвели всего десять дней.

Напомним, в начале июня восемь стран, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали с Дохой дипломатические отношения. Они обвинили катарские власти в поддержке терроризма и вмешательстве в чужие внутренние дела.