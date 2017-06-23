"Наработал на пять импичментов". Верховная рада готовится свергнуть Порошенко

Народные избранники заявляют, что у них есть минимум шесть оснований для отречения президента Украины от должности.

Сразу три фракции Верховной рады Украины собираются запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Как пишут "Известия", инициатором процесса стала партия Юлии Тимошенко "Батьковщина".

В партии изданию пояснили, что импичмент президента поддерживается её членами единогласно, поскольку "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

Нардепы заявляют о минимум шести оснований для импичмента Порошенко, среди которых, в частности, "невыполнение Конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии". В частности, депутат Сергей Власенко заявил "Известиям", что Порошенко "наработал уже на пять импичментов".

Поддержали идею в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь". А на завершающем этапе к процедуре импичмента готова подключиться и Радикальная партия Олега Ляшко, "хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается".

Одновременно Конституция Украины предусматривает возможности импичмента главы государства, однако закон о его процедуре за время независимости Украины не появился.

Закон об импичменте уже внесён в парламент, скоро должно состояться его рассмотрение. Между тем газета отмечает, что, хотя по Конституции возможность импичмента предполагается, на практике отстранить президента от власти малореально, поскольку нет закона, который регламентировал бы этот процесс.

Лайф напоминает, что накануне депутаты Киевского облсовета приняли обращение к Верховной раде с требованием инициировать процедуру импичмента президента Украины.