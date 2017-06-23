Стало известно, куда будут увозить отходы со свалки в Балашихе

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Стало известно, куда будут увозить отходы со свалки в Балашихе

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Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Ранее на Кучинский полигон свозилось 90% всего коммунального мусора Москвы — более 800 грузовиков ежедневно.

Мусор будет распределяться и перенаправляться в Клинский, Можайский, Люберецкий и Ногинский районы Московской области. Об этом заявил Министр экологии Подмосковья Александр Коган.

— У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить потоки мусора. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер, — сказал Коган.

Ранее 90% коммунальных отходов Москвы свозилось на Кучинский полигон в Балашихе, однако после того, как местные жители во время прямой линии с Путиным рассказали о свалке рядом с их домами, президент потребовал в течение месяца её закрыть.

В свою очередь, глава Люберецкого района Подмосковья заявил, что свалки в Люберцах и так перегружены, поэтому принять дополнительный мусор из Балашихи они просто не способны.

Стоит заметить, что ранее стало известно о том, что свалка в Балашихе перестанет работать сегодня в 6 часов утра.

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