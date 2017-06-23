"Такие градины зимой снежками называют". Жители Хакасии пожаловались на непогоду

В Ширинском районе республики накануне прошёл сильный град, в результате которого пострадали по меньшей мере пятеро человек.

Накануне в районе озера Белё в Хакасии разразилась настоящая буря. Крупные градины не только побили палатки и автомобили туристов, но и ранили нескольких отдыхающих, а также повредили крыши жилых домов, детских садов и школ. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Туристы и местные жители уже опубликовали подтверждающие фотографии и видео в соцсетях. Многих людей сильно удивил размер градин.

— Стихия нанесла ущерб ряду населённых пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и жилые домовладения в сёлах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в населённых пунктах Ширинского района. Сейчас электроснабжение восстановлено, за исключением населённых пунктов Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья, — говорится в сообщении Правительства Хакасии.

Такие градины зимой снежками называют.. палатка в клочья, машина тоже, ремонта на сотку наверно:с отдохнули — Dasha (@DTeplitskaya) 23 июня 2017 г.

Согласно прогнозу хакасского Гидрометцентра, сегодня также возможны грозы и местами усиления ветра до 25 м/с.

Накануне Лайф рассказал о схожем случае на Алтае, где также прошёл град размером с теннисный мяч.