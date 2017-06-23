Кадыров предложил Дурову и главе Роскомнадзора встретиться в Грозном

Поводом послужило открытое письмо Жарова к известному программисту с угрозой заблокировать в России популярный мессенджер Telegram.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на возможную блокировку мессенджера Telegram в России. Лидер республики считает, что глава Роскомнадзора Александр Жаров и Павел Дуров должны провести переговоры, и пригласил их в Грозный, чтобы они смогли обсудить проблему и найти варианты для её решения. Примечательно, что об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.

— Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Telegram могут обсудить возможные варианты решения проблемы, — сообщил Рамзан Кадыров.

При этом лидер Чечни добавил, что хоть он и не хочет, чтобы популярный мессенджер был заблокирован, однако российское законодательство необходимо соблюдать.

Как ранее сообщал Лайф, глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом письме предупредил Павла Дурова, что Telegram могут заблокировать в России. Причиной послужил тот факт, что создатель мессенджера игнорировал требования ведомства предоставить информацию о компании, которая владеет Telegram.