Савченко рассказала, кому был адресован её неприличный жест на заседании Рады

Накануне нардеп в ходе утреннего заседания Верховной рады выразительно показала средний палец кому-то из присутствующих в зале (кому именно, не уточнялось).

По словам Надежды Савченко, её эмоциональный жест был адресован премьер-министру Украины Владимиру Гройсману во время голосования за внесение изменений в госбюджет. Об этом сообщил телеканал 112.

— Это был обмен жестами с Гройсманом. Премьер-министр позволил себе такой жест, который на культурном языке означает, что ему совершенно безразлично, что думает парламент, он сделает по-своему. Я ему в ответ показала жест, который означает, что он ошибается, "по-вашему не будет, парламент надо уважать", — пояснила Савченко.

Политик добавила, что бюджет рассматривался с нарушением регламентной процедуры и Владимир Гройсман якобы "хотел протолкнуть" изменения в бюджет с "коррупционными закладками и ненадлежащим финансированием определённых позиций".

Отметим, накануне Надежда Савченко также привлекла к себе внимание тем, что пришла на заседание в необычной блузке, обнажающей одно плечо.