Повторная экспертиза не выявила наличие алкоголя у "пьяного" мальчика

В экспертном заключении говорится, что установить наличие этилового спирта в предоставленных смывах крови оказалось невозможно. Хотя подмосковный главк СКР ранее заявил обратное.

Паблик Mash опубликовал скриншот заключения повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика, проведённой экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД РФ по Московской области. Выяснилось, что в документе не говорится о наличии алкоголя в крови погибшего ребёнка, о чём сообщалось ранее. Напротив, эксперты не смогли подтвердить, что мальчик в момент ДТП был пьян, поскольку установить наличие этилового спирта или продуктов распада алкоголя не представлялось возможным из-за их летучести.

К слову, из текста документа следует, что в лаборатории исследовали смывы крови Алёши Шимко, оставленной на чехле заднего пассажирского сиденья в сбившей его иномарке. Однако ранее Следственный комитет утверждал, что повторная экспертиза всё-таки выявила алкоголь, причём речь шла именно об образцах крови из салона авто.

В салоне обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь Цитата из пресс-релиза СК.

Напомним, в конце апреля в городе Железнодорожный 6-летний Алёша Шимко погиб у себя во дворе под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова. Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что шестилетний мальчик в момент аварии был пьян.

История получила широкий общественный резонанс. Тогда родные Алёши Шимко настояли на проведении повторной экспертизы, чтобы исключить наличие алкоголя в крови мальчика.