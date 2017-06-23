Скотленд-Ярд подтвердил, что причиной пожара в Лондоне стал холодильник

В одной из квартир лондонской башни взорвался холодильник фирмы Hotpoint, модель FF175BP.

Причиной пожара в башне Grenfell в Лондоне, унёсшего жизни десятков британцев, стал неисправный холодильник. Существовавшую ранее версию подтвердил Скотленд-Ярд.

— Пожар начался из-за холодильника фирмы Hotpoint, — сказала представитель штаба Фиона Маккормек. — Нам известно, что пожар не был устроен преднамеренно, также нам известно, что холодильники этой линии никогда не отзывались с продажи.

Маккормек отметила, что речь идёт о холодильнике модели FF175BP. Сейчас производитель проводит экспертизу модели.

Напомним, крупный пожар произошёл в жилой многоэтажке на западе Лондона утром 14 июня. В охваченной огнём башне погибло 30 человек. Ранее один из жителей многоэтажного здания утверждал, что пожар начался после того, как взорвалась его бытовая техника.