Чиновницу из Адыгеи уволили после разоблачения дочери-"медалистки"

Комиссия установила, что женщина выступала в качестве организатора ЕГЭ на том же пункте проведения госэкзамена, где сдавал испытание ее ребенок.

Чиновницу из Тахтамукайского района Адыгеи, чью дочь обвинили в незаслуженном получении медали, освободили от должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

После того, как выпускница одной из адыгейских школ Рузанна Туко публично обвинила свою одноклассницу в том, что ее наградили лишь за то, что её мама — руководитель управления образования Тахтамукайского района, Минобрнауки республики организовало специальную комиссию.

Оказалось, что чиновница выступала в качестве организатора ЕГЭ на том же пункте проведения госэкзамена, где сдавал испытание ее ребенок.

— По результатам проверки было установлено, что руководитель управления образования Тахтамукайского района Паранук С.М. нарушила федеральный закон 273 ФЗ "О противодействии коррупции", поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Чиновник не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения единого госэкзамена, где сдавала испытания ее дочь, —сообщили в ведомстве.