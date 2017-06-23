Экспертиза показала, что женщина могла избежать наезда на ребёнка в Балашихе

По мнению экспертов МВД, ребёнок был бы жив при экстренном торможении автомобиля.

Жительница Балашихи, которая за рулём автомобиля сбила во дворе мальчика, могла предотвратить это происшествие, приведшее к смерти ребёнка. Об этом говорится в результатах экспертизы, которую провели в МВД.

— В данной ситуации, при заданных и принятых исходных данных водитель автомобиля "Хёндэ-Солярис" располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путём применения экстренного торможения, — говорится в документе, который приведён в телеграм-канале Mash.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что повторная экспертиза не выявила наличие алкоголя у "пьяного" мальчика. Там говорится, что установить наличие этилового спирта в предоставленных смывах крови оказалось невозможно. Хотя подмосковный главк СКР прежде заявлял обратное.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины у себя во дворе в конце апреля. Автомобилем управляла 31-летняя Ольга Алисова. Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что шестилетний мальчик в момент аварии был пьян. Из-за этого история получила широкий общественный резонанс.