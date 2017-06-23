Депп попал в поле зрения секретной службы из-за шутки про убийство Трампа

Ранее известный актёр вновь публично продемонстрировал свою неприязнь к президенту США.

Джони Депп попал в поле зрения Секретной службы США из-за шутки про убийство Трампа. Об этом сообщает ABC. Уточняется, что ведомство внимательно отслеживает всю информацию о возможных угрозах жизни главы Белого дома, появляющуюся в прессе и соцсетях.

— Мы внимательно отслеживаем информацию по открытым источникам, в том числе и в соцсетях, и мы оцениваем возможные угрозы. По соображениям безопасности мы не можем обсуждать конкретно или в общем плане средства и методы, используемые нами при выполнении задач по охране, — сообщается в заявлении секретной службы.

Ранее актёр "Пиратов Карибского моря" в очередной раз публично продемонстрировал свою неприязнь к президенту США и пошутил о его убийстве.