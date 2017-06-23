Трамп обиделся на шутку Деппа про убийство

Лидер Соединённых Штатов выразил надежду, что коллеги голливудского актёра не поддерживают его риторику.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его расстроила шутка голливудского актёра Джонни Деппа, и отметил, что он осуждает насилие. Об этом сообщает телеканал ABC News.

— Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Я думаю, ему нужна помощь. Это будет в прессе, и это будет ужасно… Когда в последний раз актёр убивал президента? — пошутил Депп во время презентации фильма "Распутник".

Как сообщили в администрации президента, Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях и огорчён тем, что другие, такие как Джонни Депп, не следуют этому.

В администрации американского лидера выразили надежду, что коллеги Джонни Деппа по цеху выскажутся против подобной риторики и впредь не станут поддерживать насилие.

В секретной службе президента США отметили, что взяли ситуацию с высказыванием актёра на особый контроль.