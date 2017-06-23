"Вернётся ему". Саакашвили пообещал Порошенко, что выведет людей на улицы

По словам экс-губернатора, уличные протесты начнутся в том случае, если президент решит выгнать его из Украины.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил организовать уличные акции протеста, если президент Украины Пётр Порошенко примет решение о лишении его украинского гражданства.

— Если Пётр Порошенко решится лишить меня гражданства Украины, то это вернётся ему. Он получит в ответ акции протеста, — заявил Саакашвили в интервью тбилисской телекомпании "Рустави-2".

По мнению политика, Порошенко не решится на такой шаг, как лишение его гражданства Украины. От себя же он заверил, что "намерен продолжать борьбу за утверждение демократии на Украине и в Грузии".

Лайф напоминает, что в ноябре 2016 года президент Украины поставил подпись под указом об увольнении Саакашвили с губернаторской должности. Тогда же появились сведения о намерениях Порошенко лишить его гражданства Украины. Позже СМИ писали, что Саакашвили хочет объявить импичмент президенту.