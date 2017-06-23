WP: Белый дом выступит против ряда положений об антироссийских санкциях

Речь идёт о принятом сенатом законопроекте, накладывающем новые санкции на РФ и ограничивающем возможности президента США по их смягчению.

Администрация Дональда Трампа готовится опротестовать ряд положений законопроекта об антироссийских санкциях, об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет Washington Post.

Ранее Лайф сообщал, что Сенат США утвердил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Поправки касаются срока финансирования российских банков и компаний нефтегазового сектора, а также таких отраслей, как металлургия, судоходство и железные дороги. Теперь санкционный пакет должна рассмотреть палата представителей.

Как пояснил собеседник Washington Post, Белый дом выступает против тех положений, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий президента. В частности, в администрации Трампа обеспокоены процессом рассмотрения решения конгрессом — по словам источника издания, он может позволить Белому дому и сенату блокировать президентскую отмену санкций.

Ранее о намерении Белого дома ослабить законопроект о санкциях против России также писала американская New York Times. Газета сообщала, что администрация нынешнего президента взаимодействует с палатой представителей с целью ослабления сенатского законопроекта.