Московский "Спартак" оказался самым успешным российским клубом в ЛЧ УЕФА

Всего в первой сотне самых успешных команд за всю 62-летнюю историю турнира оказались всего четыре российских клуба.

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную таблицу самых успешных клубов за всю историю Кубка чемпионов* и Лиги чемпионов (с 1955 по 2017 годы). Из российских клубов выше всех в ней оказался московский "Спартак", занявший 35-е место.

В первую сотню попали ещё три российские команды — ЦСКА (43-е место), "Зенит" (54) и "Локомотив" (100). Если же оценивать успешность выступления российских команд именно в Лиге чемпионов (с сезона 1992/93), то картина немногим лучше: "Спартак" — 30-й, ЦСКА — 38-й, "Зенит" — 42-й, "Локомотив" — 60-й и "Рубин" — 76-й.

Заметно лучше в самом престижном клубном турнире Европы выступают украинские команды. В сводной таблице киевское "Динамо" оказалось на 11-м месте (и на 22-м, если брать выступления именно в Лиге чемпионов), а донецкий "Шахтёр" на 31-м (26-е — в ЛЧ).

Безоговорочным же лидером турнира — как за всю его историю, так и после "ребрендинга" — оказался мадридский "Реал", завоевавший 12 титулов (шесть раз выигрывал Кубок чемпионов и шесть — Лигу чемпионов УЕФА). Второе место у мюнхенской "Баварии" (шесть титулов), третья — "Барселона" (пять титулов), четвёртый — "Манчестер Юнайтед" (три трофея), пятый — "Милан" (семь кубков).

* С 1955 по 1991 годы именно так назывался самый престижный европейский клубный футбольный турнир, затем его название изменили на Лигу чемпионов.