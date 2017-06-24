Донбасс вступил в полосу хлебного перемирия

Режим прекращения огня вводится на период сбора урожая, его сроки — с 24 июня по 31 августа.

В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, договорённость о котором была достигнута участниками контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины 21 июня.

Так называемое хлебное перемирие было введено в 00:00 24 июня для осуществления уборки урожая. Оно должно продлиться до 31 августа.

Как заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, нарушений перемирия со стороны Вооружённых сил Украины не зафиксировано.

Он также подчеркнул, что республика поддерживает перемирие и соблюдает минские договорённости. В период хлебного перемирия ЛНР намерена не открывать огонь и соблюдать договорённости.