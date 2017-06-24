Украинские силовики сорвали "хлебное перемирие"

Режим прекращения огня ввели на период сбора урожая, его сроки — с 24 июня по 31 августа.

За два часа действия "хлебного перемирия" в Донбассе ВСУ семь раз начинали обстрелы в направлении ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей. Информация о пострадавших пока не поступала.

— К 02:00 зафиксировано семь нарушений "режима тишины", из них два на Мариупольском направлении. Там применялось стрелковое вооружение. На Донецком направлении пока отмечено три нарушения, в том числе по Докучаевску было выпущено несколько танковых снарядов и мин, — сообщил источник агентства.

Напомним, в Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, договорённость о котором была достигнута участниками контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины 21 июня.