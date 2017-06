В новом ролике Трамп похвастал, что отправил работать детей вместо шахтёров

Пользователи соцсетей не оставили без внимания эту ошибку и принялись упражняться в остроумии.

Очередную нелепую опечатку допустила команда Дональда Трампа в соцсетях — в ролике, посвящённом новому указу в области энергетики, появилась крупная надпись: "Мы возвращаем наших несовершеннолетних обратно к работе".

Putting our "minors" back to work. pic.twitter.com/un1MvkWKtT — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 23 июня 2017 г.

В оригинале эта фраза выглядела так: And we are putting our minors back to work. Разумеется, Трамп имел в виду не несовершеннолетних (minors), а шахтёров (miners), однако опечатка перевернула смысл всего высказывания.

Пользователи соцсетей не могли пройти мимо и начали активно высмеивать очередной прокол президентской команды. Так, бывшая сотрудница New York Daily News и Boston Herald Хелен Кеннеди опубликовала фотографию чумазых детей в спецодежде и сопроводила его комментарием: "Когда несовершеннолетние были шахтёрами".

Пользователь SONJAY поинтересовался у президента насчёт закона о запрете детского труда, а пользователь LindsaySL34 написала: "Шахтёры. Несовершеннолетние. Да какая разница?"

Напомним, в конце мая Дональд Трамп допустил опечатку в одном из своих твит-сообщений, употребив неизвестное слово covfefe.