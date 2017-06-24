При ликвидации смертника в Мекке пострадало шесть иностранных паломников

Террорист не отреагировал на призывы сдаться и подорвал себя, ранив при этом находившихся в том же здании людей.

Шесть иностранных паломников пострадали при попытке предотвратить теракт в Мекке, сообщает агентство AFP со ссылкой на МВД Саудовской Аравии.

Как ранее сообщал Лайф, попытка осуществить террористическую атаку была предпринята в крупнейшей мечети мира Аль-Харам в Мекке. Укрывшийся в одном из жилых зданий террорист-смертник открыл огонь по сотрудникам служб безопасности, а затем подорвал себя.

Дом, в котором погиб смертник, оказался частично разрушен взрывом. Шесть паломников, которых преступник взял в заложники, пострадали. Также в ходе спецоперации получили ранения пять сотрудников службы безопасности.

Американское центральное разведуправления (ЦРУ) утверждает, что теракты в Саудовской Аравии осуществляются по указанию лидеров террористической организации ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда