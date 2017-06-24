Американцам надоело обсуждать тему возможного вмешательства России в выборы

Большинство граждан страны считает, что властям пора переключиться на другие темы.

64% американцев считают, что расследование якобы влияния российских хакеров на ход выборов в США только вредит стране. Кроме того, 56% граждан Соединённых Штатов советуют властям обратить внимание на проблемы здравоохранения, борьбы с терроризмом, нацбезопасности, экономики и безработицы. Это следует из результатов опроса компании Harvard-Harris Poll, которые сообщает The Hill.

По словам директора компании Марка Пенна, американцев интересует тема вмешательства в выборы, но большинство из них уверены, что избранный президент не совершил ничего такого, чему стоило бы уделять столько внимания на протяжении вот уже более полугода.

Напомним, накануне издание The Washington Post представило эксклюзивный материал в котором заявило, что предыдущая администрация США в свете всех опасений якобы подготовила "цифровую бомбу", способную разрушить российскую электронную инфраструктуру.