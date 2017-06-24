"Хезболла" и Иран осудили попытку теракта в Саудовской Аравии

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"Хезболла" и Иран осудили попытку теракта в Саудовской Аравии

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Мекка. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тегеран, несмотря на непростые отношения с Саудовской Аравией, официально выступил с осуждением попытки теракта, которую преступники намеревались предпринять у Заповедной мечети в Мекке.

— Терроризм безудержно распространяется и разрастается по всему миру, — приводит цитату из заявления МИД Ирана агентство AP.

С осуждением также выступила ливанская политическая партия "Хезболла".

Напомним, ранее власти Саудовской аварии задержали пять человек, которые, как сообщается, готовили теракт в Мекке. Пострадало шесть паломников. Правоохранительные органы считают, что организаторы атаки находятся за рубежом.

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