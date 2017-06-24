Лёшаправ. Полицейские вступились за коллегу, осудившего зигующих подростков

Ранее старшину Алексея Г. наказали за осуждающий комментарий под фото подростков, зигующих у памятника солдатам Красной армии.

Полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги из Беломорска, которого наказали за гневный комментарий в адрес зигующих на памятнике ВОВ подростков. Стражи порядка запустили хештег #Лёшаправ и требуют отмены наказания, сообщает паблик Mash.

Как ранее сообщал Mash, старшина полиции Алексей Г. из Беломорска увидел в Сети фото зигующих подростков на памятнике павшим в ВОВ бойцам в Беломорске. Своё возмущение полицейский высказал в довольно жёсткой форме, назвав подростков моральными инвалидами, дегенератами и нерадивыми отпрысками.

Но мама одного из мальчиков вступилась за сына и написала заявление в полицию на старшину, после чего его привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбление. А вот в действиях подростков ничего преступного не увидели.

Материал был разработан совместно с проектом "Омбудсмен полиции".