В Британии почти 30 многоэтажек провалили тест на пожарную безопасность

Поводом для массовой проверки стал пожар, который унёс жизнь почти восьмидесяти человек.

В Британии в результате проведённой масштабной проверки выяснилось, что облицовка 27 зданий не соответствует требованиям пожарной безопасности. Об этом рассказали в правительственном департаменте коммун и местного управления.

Площадь проверки включала в себя кроме Лондона регион до Манчестера и Плимута.

Напомним, по меньшей мере 79 человек стали жертвами пожара, который произошёл 14 июня в 14-этажном доме Grenfell Tower в Лондоне. Оказалось, что застройщик сэкономил на материалах и облицевал дом горючими плитами. Причиной же пожара стал простой холодильник.