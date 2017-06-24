В Британии почти 30 многоэтажек провалили тест на пожарную безопасность

Читайте также

В Британии почти 30 многоэтажек провалили тест на пожарную безопасность

0

Фото: ©REUTERS/NEIL HALL

Поводом для массовой проверки стал пожар, который унёс жизнь почти восьмидесяти человек.

В Британии в результате проведённой масштабной проверки выяснилось, что облицовка 27 зданий не соответствует требованиям пожарной безопасности. Об этом рассказали в правительственном департаменте коммун и местного управления.

Площадь проверки включала в себя кроме Лондона регион до Манчестера и Плимута.

Напомним, по меньшей мере 79 человек стали жертвами пожара, который произошёл 14 июня в 14-этажном доме Grenfell Tower в Лондоне. Оказалось, что застройщик сэкономил на материалах и облицевал дом горючими плитами. Причиной же пожара стал простой холодильник.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!