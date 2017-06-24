В Москве задержан мажор, устроивший смертельное ДТП на Infiniti QX80

Как выяснилось, сын бизнесмена не имеет водительских прав и никогда их не получал.

Полиция задержала 20-летнего Дмитрия Акопова, который на папином внедорожнике протаранил Volkswagen и сбежал с места аварии.

Молодого человека взяли сотрудники отдела розыска в квартире на Ленинском проспекте. Об этом сообщает паблик Mash.

Полиция несколько дней разыскивала виновника аварии, в которой погибла 55-летняя женщина и тяжёлые травмы получил мужчина. 9 июня около пяти часов утра на 30-м километре Киевского шоссе водитель внедорожника Infiniti резко развернулся на трассе в неположенном месте, чтобы поехать в обратную сторону.

При этом он протаранил Volkswagen, в котором ехали пенсионеры. Очевидцы запомнили, что за рулём был молодой человек на вид 20–25 лет. При разбирательстве выяснилось, что у хозяина джипа, 53-летнего бизнесмена Михаила Акопова, есть сын подходящего под описание возраста. Сам же владелец рассказал, что в момент аварии он находился в Испании.

Сейчас по факту аварии возбуждено уголовное дело.