Турчинов предложил пускать россиян на Украину только по биометрическим паспортам

Кроме того, секретарь СНБО заявил о необходимости сбора биометрических данных (отпечатков пальцев, сетчатки глаза) граждан РФ при пересечении границы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов выразил надежду, что Правительство Украины поддержит ужесточение правил въезда для россиян. Слова Турчинова цитирует агентство УНИАН.

— Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, если будет финансирование, — сказал секретарь СНБО.

Он также признал, что пока украинские пограничники не имеют технической возможности пускать россиян только по биометрическим паспортам (это приведёт к образованию очередей).

Ранее Турчинов заявил, что будет добиваться введения визового режима с РФ уже этим летом.