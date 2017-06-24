Путин рассказал о главных принципах работы журналиста

Президент России Владимир Путин прибыл сегодня с рабочим визитом в лагерь "Артек". Глава государства пообщался с детьми и узнал, как проходит досуг воспитанников МДЦ. Так, Таня из Донецка отметила, что хочет стать журналистом. По её словам, работники СМИ, находящиеся на встрече, могли бы рассказать, как правильно писать статьи и снимать репортажи.

— По каким критериям оценивать события, вот, мне кажется, это очень важно... Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы, вот как здесь одна (участница встречи. — Прим. ред.) из "Артека" сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да? — сказал Путин.

Девочка согласилась с высказыванием президента. Российский лидер в свою очередь отметил, что такой подход весьма конструктивен.

В ходе встречи глава государства также посоветовал пить кисель и кефир вместо вина.