Черчесов заявил, что не собирается увольняться после поражения сборной

Главный тренер прокомментировал слухи о своей отставке и сказал, что будет "работать дальше с огромным удовольствием".

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов в общении с журналистами сразу после матча Мексика — Россия (завершился со счётом 2:1) заявил, что увольняться не намерен.

Я никуда не собираюсь. Буду работать дальше с огромным удовольствием. И даже лучше, чем сейчас Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Черчесов также отметил, что матч, несмотря на поражение наших спортсменов, был интересный.

— Максимально начали, ведь нам надо было только выигрывать. Во втором тайме и удаление было, и пропущенный гол. Понятное дело, мы и тылы оголили, но хочу сказать комплимент команде, что смогла так выступить, — добавил тренер.

Напомним, завершившийся несколько минут назад матч был решающим для российской сборной. По итогам матча наши спортсмены не смогли выйти из группы и теперь выбывают из Кубка конфедераций. Лайф вёл тестовую трансляцию игры.