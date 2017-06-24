Акинфеев об игре с Мексикой: Мне что теперь, повеситься?

Член российской сборной предложил болельщикам "полоскать его сколько хотят" из-за ошибки у ворот.

Капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал критику в его адрес по поводу того, что команда сегодня уступила Мексике на Кубке конфедераций. Футболист ответил резко на вопрос о его ошибке, которая привела ко второму пропущенному мячу в ворота российской команды.

— Полоскайте нас сколько хотите. Мне что теперь, пойти и повеситься? — задал он риторический вопрос.

Он отметил, что команда проиграла "не то чтоб не заслужено", однако "каждый человек, который сегодня играл, получил удовольствие от матча и футбола".

— Не думаю, что у нас всё было так тухло, как раньше, — выразил надежду вратарь.

Капитан сборной не стал торопиться с прогнозами на предстоящий чемпионат мира в России.

— Давайте не будем пока думать о ЧМ-2018 и строить планы не него. Нам вначале надо просто попытаться выйти из группы. Как мне кажется, если мы будем так и дальше продолжать, всё получится. При определённой поддержке всё у нас получится, — полагает Акинфеев.

Напомним, сегодня сборная России уступила Мексике со счётом 1:2 и не смогла выйти из своей группы. Главный тренер команды заявил, что Акинфеев и дальше "будет радовать" болельщиков.