Турция поддержала Катар, выступив против требований арабских стран

Турецкий лидер заявил, что его страна не намерена закрывать свою военную базу на территории Катара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой относительно требований арабских стран к Катару, в частности, по пункту о закрытии турецкой военной базы на территории Катара. Как сообщает агентство Reuters, глава Турции отметил, что подобные требования — это проявление неуважения к его стране. Тем более, что до этого конфликта Турция предлагала разместить эту базу в Саудовской Аравии, но её власти так и не дали никакого ответа на это предложение, отметил Эрдоган.

— Несмотря даже на то, что они все ещё нам не ответили, требование вывести войска (из Катара. — Прим. ред.) является неуважительным по отношению к Турции, — отметил Эрдоган.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, в начале июня восемь арабских стран объявили о разрыве отношений, в том числе экономических, с Катаром. 22 июня Кувейт выставил Катару список требований от соседних Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. В этом списке — закрытие телеканала "Аль-Джазира", разрыв дипсвязей с Ираном и закрытие турецкой военной базы. На исполнение условий Катару было отведено десять дней.