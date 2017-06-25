Рогозин расценил размещение американских ПРО в Европе как провокацию

Вице-премьер отметил, что для сохранения стратегического баланса и безопасности Россия будет развивать системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Размещение американских ПРО на территории Европы, в том числе модернизацию системы в Гренландии, можно расценить исключительно как провокацию. Об этом заявил замглавы Правительства РФ Дмитрий Рогозин, отметив, что для сохранения стратегического баланса и безопасности в целом Россия также будет развивать системы противовоздушной и противоракетной обороны.

— То, что они делают, — чистая провокация. Существует стратегический баланс, который на сегодняшний момент даёт точную гарантию того, что любой агрессор, если он нападёт на Россию, неважно откуда — с Тихого океана или Атлантического, будет физически немедленно уничтожен, — отметил вице-премьер в интервью РИА "Новости".

Как подчеркнул Рогозин, РФ вкладывает большие средства в создание систем противовоздушной и противоракетной обороны, а в течение трёх лет в стране полностью закроют какую-либо потребность в отслеживании стартов враждебных для России баллистических и крылатых ракет.

По словам замглавы правительства, размещение российских систем на Кубе, в Никарагуа или Сербии вызвало бы острый протест в Соединённых Штатах несмотря на наличие ПРО США в Польше, Румынии и Гренландии.

— У нас после развала Советского Союза долгое время не вкладывались деньги в создание системы ПВО. На примере Югославии 1999 года мы увидели, что бывает со страной, которая не имеет серьёзной системы ПВО. Её расстреливают в упор, — заключил Рогозин.

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