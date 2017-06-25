Самую юную британскую миллионершу раздуло после операции по подтяжке ягодиц

Таким образом у 21-летней Джейн Парк проявилась сильнейшая реакция на анестезию.

Самая молодая победительница британской лотереи Джейн Парк отправилась в Турцию, чтобы сделать операцию по подтяжке ягодиц. Однако после хирургического вмешательства у девушки распухло лицо. Как сообщает Daily Mail, таким образом у неё проявилась сильнейшая реакция на анестезию.

— Она полетела в Турцию с другом на прошлой неделе и провела пару дней, наслаждаясь роскошью, — сообщил источник из окружения Джейн. — Но придя в себя после операции, она начала паниковать. Её лицо резко опухло после анестезии.

Спустя пару дней, отёк начал спадать и девушка пошла на поправку. Отмечается, что на процедуру Джейн потратила 50 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее Лайф писал о том, что британка Джейн Пак в возрасте 17 лет выиграла в лотерею один миллион фунтов стерлингов. С тех пор её жизнь кардинально изменилась. Свой выигрыш она стала тратить на пластические операции, отдых на Ибице и дорогие автомобили. Однако в апреле этого года стало известно, что Джейн была вынуждена нанять телохранителей из-за угроз, поступивших ей через "Снэпчат".