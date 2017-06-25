В ДНР заявили о масштабной передислокации техники ВСУ под прикрытием перемирия

Как сообщает разведка народной республики, украинские войска стягивают к линии фронта тяжёлую артиллерию.

По данным Вооружённых сил ДНР, украинская армия воспользовалась заключённым "хлебным перемирием" и выдвинула свои подразделения в сторону линии соприкосновения. В частности, сообщается о перегруппировке украинской артиллерии ближе к фронту. Например, к северу от Мариуполя под посёлок Заря были переброшены 12 гаубиц "Акация". А к югу от Донецка, в район посёлка Владимировка прибыл железнодорожный состав с личным составом и тяжёлым вооружением, в том числе РСЗО БМ-21 "Град".

— Сложившаяся обстановка на линии соприкосновения позволяет сделать вывод о том, что под прикрытием "хлебного перемирия" украинские силовики осуществляют усиление подразделений на донецком и мариупольском направлениях, рассредоточивая запрещённое вооружение, — заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Также представитель Вооружённых сил ДНР сообщил, что украинская армия усилила свои позиции и подразделения не только новой техникой, но и отрядом иностранных военных инструкторов.

— Под Константиновку прибыли американские и канадские инструкторы, до 50 человек, — добавил Басурин. — По имеющимся данным, группа иностранных специалистов в ближайшее время планирует работать в районе Мариуполя.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, "хлебное перемирие" было введено с 24 июня при участии контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Оно было введено на время сбора урожая. Однако практически сразу украинская армия нарушила данное соглашение.