Охранникам Эрдогана запретили въезд в Германию

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Охранникам Эрдогана запретили въезд в Германию

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Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

На саммит G20 в Гамбурге не пустят телохранителей турецкого лидера, которые замешаны в инциденте в Вашингтоне.

Власти Германии не хотят видеть на саммите G20 в Гамбурге охранников президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает издание Die Welt.

Речь идёт о телохранителях, которые начали драться с демонстрантами во время визита Эрдогана в Вашингтон. Как ранее сообщал Лайф, полиция США объявила их в розыск. В Германии считают, что присутствие этих охранников Эрдогана может спровоцировать конфликт на мероприятии.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится 7–8 июля 2017 года.

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