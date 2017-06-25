Охранникам Эрдогана запретили въезд в Германию

На саммит G20 в Гамбурге не пустят телохранителей турецкого лидера, которые замешаны в инциденте в Вашингтоне.

Власти Германии не хотят видеть на саммите G20 в Гамбурге охранников президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает издание Die Welt.

Речь идёт о телохранителях, которые начали драться с демонстрантами во время визита Эрдогана в Вашингтон. Как ранее сообщал Лайф, полиция США объявила их в розыск. В Германии считают, что присутствие этих охранников Эрдогана может спровоцировать конфликт на мероприятии.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится 7–8 июля 2017 года.