Ассанж призвал США создать замену демократической партии

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал руководство Демократической партии США, предложив создать новую силу, о чём написал в Twitter.
По словам Ассанжа, элиты лишили партию энергии и сконцентрировались на антироссийской истерии. Основатель WikiLeaks считает слухи о связях президента Дональда Трампа с Россией политическим тупиком, напоминая об отсутствии каких-либо доказательств.
Он уверен, что созданием новой политической силы должны заниматься именно "рядовые демократы". А использование интернет-разработок поможет это сделать максимально быстро.
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