Ассанж призвал США создать замену демократической партии

По словам основателя WikiLeaks, элиты лишили партию энергии, сконцентрировавшись на "истерии вокруг России".

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал руководство Демократической партии США, предложив создать новую силу, о чём написал в Twitter.

По словам Ассанжа, элиты лишили партию энергии и сконцентрировались на антироссийской истерии. Основатель WikiLeaks считает слухи о связях президента Дональда Трампа с Россией политическим тупиком, напоминая об отсутствии каких-либо доказательств.

Он уверен, что созданием новой политической силы должны заниматься именно "рядовые демократы". А использование интернет-разработок поможет это сделать максимально быстро.