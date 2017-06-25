Ассанж призвал США создать замену демократической партии

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Ассанж призвал США создать замену демократической партии

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Джулиан Ассанж. Фото: ©REUTERS/NEIL HALL

По словам основателя WikiLeaks, элиты лишили партию энергии, сконцентрировавшись на "истерии вокруг России".

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж раскритиковал руководство Демократической партии США, предложив создать новую силу, о чём написал в Twitter.

По словам Ассанжа, элиты лишили партию энергии и сконцентрировались на антироссийской истерии. Основатель WikiLeaks считает слухи о связях президента Дональда Трампа с Россией политическим тупиком, напоминая об отсутствии каких-либо доказательств.

Он уверен, что созданием новой политической силы должны заниматься именно "рядовые демократы". А использование интернет-разработок поможет это сделать максимально быстро.

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