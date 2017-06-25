Израиль снова заявил об обстреле Голанских высот сирийскими снарядами

Израильское оборонное ведомство сообщает, что пострадавших в результате инцидента нет.

Армия обороны Израиля снова заявила о том, что снаряды со стороны Сирии попали на территорию подконтрольных государству Голанских высот. Сообщение об этом появилось на официальной странице ведомства в "Твиттере".

Moments ago, several projectiles fired from Syria hit an open area in the northern Golan Heights. No injuries reported. — IDF (@IDFSpokesperson) 25 июня 2017 г.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийским войскам, заявив, что это был ответ на перелёт нескольких снарядов через линию разграничения.