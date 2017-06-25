Силуанов заявил о росте реального дохода населения на 3%

По словам главы финансового ведомства, прошлый месяц также оказался хорошим и для инвестиций в основной капитал страны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что доходы россиян в реальном выражении выросли в мае на 3%.

— В период с начала года доходы наших граждан стали расти, — рассказал глава Минфина в эфире канала "Россия-1". — Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%.

Силуанов также рассказал о притоке инвестиций в основной капитал РФ, уточнив, что в прошлом месяце они выросли на 3,2 процента.

Ранее Росстат заявил о сокращении числа бедных в России на 1,4 миллиона человек.