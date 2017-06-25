Захарова назвала слова Макфола о возможной отставке Кисляка "фантомными болями"

По словам дипломата, ротация российских послов входит в компетенцию президента Российской Федерации, а "отставного американского чиновника".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения экс-посла США в РФ Майкла Макфола о возможном уходе Сергея Кисляка с поста главы дипмиссии РФ в США и назвала эти слова "фантомными болями по неудавшейся дипломатической карьере".

Напомним, ранее Макфол рассказал, чем ему понравилась работа с российским послом, который "собирается покинуть Посольство РФ в США".

— Подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере, — сказала представитель МИД в эфире радиостанции "Говорит Москва".