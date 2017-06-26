CNN ужесточает правила для публикаций о России

Предполагается, что руководство телекомпании пошло на такой шаг после скандала с одним из материалов.

Телекомпания CNN ужесточает правила публикации материалов, связанных с Россией. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на письмо исполнительного редактора CNN Money Рича Барбиери.

— Никто не должен публиковать какие-либо материалы, касающиеся России, без одобрения мною и Джейсоном (вице-президентом CNN), — цитирует BuzzFeed News текст письма.

Портал отмечает, что запрет касается всей телекомпании. Новая схема работы должна быть представлена в понедельник.

Предполагается, что руководство CNN пошло на такой шаг после скандала со статьёй о якобы новом расследовании по "связям Трампа с РФ". В материале говорилось о встрече финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Позже материал был удалён, а телекомпании пришлось принести извинения Скарамуччи.