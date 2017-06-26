Daily Mail: Брэда Питта заметили вместе с Эль Макферсон

Впервые актёры встретились на съёмках сериала "Друзья" в 1999 году, когда Питт ещё был женат на Дженнифер Энистон.

Брэда Питта заметили в одном из клубов Лос-Анджелеса с актрисой Эль Макферсон, сообщает Daily Mail. Информация о встрече знаменитостей появилась после слухов о разводе Макферсон со своим супругом, миллиардером Джеффри Соффером.

— Они определённо выглядели так, будто им хорошо вместе, как пара на свидании, — цитирует издание источник, отмечая, что Питт смеялся над всем, что говорила Макферсон.

Впервые актёры встретились на съёмках сериала "Друзья" в 1999 году, когда Питт ещё был женат на Дженнифер Энистон.

Напомним, после расставания с Анджелиной Джоли в сентябре прошлого года Брэду Питту успели приписать романы сразу с несколькими звёздами, однако ни один из этих слухов не нашёл подтверждения.