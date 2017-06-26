Депутатов Блока Порошенко, поддержавших импичмент, назвали героями демократии

Глава партии "Оппозиционный блок" Александр Качный заявил, что бывшие соратники президента хотят развития своей партии.

Глава украинской партии "Оппозиционный блок" и бывший руководитель Киевского областного совета Александр Качный назвал троих депутатов Блока Петра Порошенко, которые выступили за импичмент президента, героями демократии. Об этом сообщает портал "Вести — Украина".

— Я считаю, что те трое, которые сегодня вошли в историю Киевщины от партии БПП, — герои демократии, это люди, которые хотят развития своей партии в будущем. И мы обязаны их сегодня поддержать и ни в коем случае не давать их в обиду. Ребята, держитесь, всё будет хорошо! — сказал Качный, после чего в зале заседаний раздались аплодисменты.

Ранее Лайф сообщал о том, что украинские депутаты заявили, что Верховная рада готовится свергнуть Порошенко.