"Формула Макрона". Порошенко придумал, как заручиться поддержкой Франции

Президент Украины предложил назвать новые проекты по снижению украинского кризиса в честь своего французского коллеги.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что главным итогом переговоров с его французским коллегой Эммануэлем Макроном стал проект инициатив по урегулированию кризиса в Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Порошенко, предложения, прозвучавшие в Париже, произвели на него такое впечатление, что он уже разослал копии документа сторонам "нормандского формата" для дальнейшего обсуждения. При этом украинский лидер предложил назвать новые проекты по снижению напряженности в Донбассе в честь французского лидера.

— Мне очень нравится подход господина президента, ориентированный на результат, конкретный, практический и без лишних разговоров. Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут называться "формула Макрона", но мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины, — заявил Порошенко.

Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко планирует заменить АТО на "мирную реинтеграцию" Донбасса. По данным СМИ, официальный Киев прорабатывает документ, предусматривающий прекращение "антитеррористической операции" на юго-востоке страны и введение вместо неё военного положения.