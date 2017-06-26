Высокопоставленного полицейского, сбившего женщину с дочкой в Москве, уволили

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Высокопоставленного полицейского, сбившего женщину с дочкой в Москве, уволили

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Ряд руководителей главы отдела ОКОН УВД ВАО также будет привлечён к дисциплинарной ответственности.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов уволил высокопоставленного полицейского, который на пешеходном переходе сбил женщину с коляской. Глава отдела ОКОН УВД ВАО был отстранён от работы после того, как правоохранители провели служебную проверку.

Отмечается, что собранные материалы передадут в следственные органы, где уже примут процессуальное решение. Кроме того, ряд руководителей Е. Федорова также будет привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.

Проведённое медосвидетельствование не выявило алкогольного опьянения у высокопоставленного полицейского, сбившего женщину с маленькой дочкой.

Напомним, наезд на женщину с коляской произошёл 20 июня. Девочку госпитализировали с множественными травмами головы.

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